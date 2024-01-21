Mia Boyka рассказала, как совершила преступление в Дубае

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вместе с командой прошла без разрешения на огороженную территорию в Дубае ради съемок сниппета на песню.

«Ешки-матрешки, а тут камеры еще висят. Ради вас, ради сниппета преступление совершаю. А это не хухры-мухры, в Дубае огромные штрафы», — призналась в ролике артистка.

Бойко рассказала, что вместе с командой операторов приехала в старый район Дубая. Девушка призналась, что не знает, в каких именно локациях должны проходить съемки. Она шла за операторами, которые отодвинули ограждение и вошли на закрытую территорию.

В конце октября Mia Boyka рассказала, что не планирует показывать общественности своего возлюбленного. Бойко объяснила, что статус «парня» слишком серьезный, чтобы демонстрировать такие отношения на общее обозрение. Звезда объяснила, что расскажет о своей второй половинке, если вступит в брак.

В ноябре 2022 года ходили слухи, что у исполнительницы роман с рэпером Артемом Миньковым. Тогда музыкант поделился совместным фото исполнительницы и его отца Александра Маршала, подписав снимок как «знакомство со свекром».

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали рэперов Baby Melo и Badri.