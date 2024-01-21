Шаляпин об алкоголизме Волочковой: «Не за ваш счет пьем»

Певец и друг Анастасии Волочковой Прохор Шаляпин не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что балерина страдает алкоголизмом. Его слова передает «СтарХит».

«Друзья, не за ваш счет пьем, едим, танцуем. Но я соглашусь, что надо уметь себя держать в руках, контролировать поведение. Но Настя безвредная, никому ничего плохого не сделала», — признался исполнитель.

Шаляпин заявил, что пристрастие Волочковой к алкоголю — ее личное дело. Он добавил, что балерина «не несет опасности обществу».

Певец также возмутился, что общественность осуждает Волочкову из-за слитого видео с шоуменом Никитой Джигурдой.

«Вы все ведете себя порой как мужик, который снял проститутку и потом жалеет об этом. Вы сами смотрите и требуете этого. Хорошее вам покажи — вас это не интересует, а выложи трусы — сразу много просмотров и рейтинги высокие», — заявил артист.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

19 января Волочкова пожаловалась в СК на слив видео с Джигурдой.

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