Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актера из «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мертвым в машине

Актер из «Чикатило» Алексей Сдобнов умер в возрасте 57 лет

close
100%
Shutterstock

Скончался российский актер Алексей Сдобнов. Об этом концертный директор артиста Наталия Бочарова написала на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По ее словам, Сдобнов умер на 58 году жизни.

«Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине, сейчас выясняют причины», — поделилась Бочарова.

До этого сайт «Театра на Таганке» сообщал, что российский актер театра и кино Виталий Вашедский скончался на 59 году жизни.

Вашедский умер 20 января, причина смерти актера не называется.

Шведское радио Sveriges Radio сообщало, что актер Торстен Валунд, сыгравший в «Интердевочке», скончался в возрасте 85 лет.

17 января скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, актер театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

Ранее певец Валерий Меладзе сообщил, что его отец Шота Меладзе скончался.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами