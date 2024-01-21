Актера из «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мертвым в машине

Скончался российский актер Алексей Сдобнов. Об этом концертный директор артиста Наталия Бочарова написала на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По ее словам, Сдобнов умер на 58 году жизни.

«Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине, сейчас выясняют причины», — поделилась Бочарова.

До этого сайт «Театра на Таганке» сообщал, что российский актер театра и кино Виталий Вашедский скончался на 59 году жизни.

Вашедский умер 20 января, причина смерти актера не называется.

Шведское радио Sveriges Radio сообщало, что актер Торстен Валунд, сыгравший в «Интердевочке», скончался в возрасте 85 лет.

17 января скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, актер театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

Ранее певец Валерий Меладзе сообщил, что его отец Шота Меладзе скончался.