Анатолий Белый* не смог продать билеты на спектакль в Тбилиси

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) не смог распродать билеты на спектакль Егора Трухина «Я Здесь» в Тбилиси. Об этом сообщает kp.ru.

Постановка создана «на основе поэтических текстов, написанных после 24 февраля 2022 года». Она состоится 9 февраля в Театре им. Грибоедова. Билеты на концерт стоят от 5 до 120 лари (около 1667 и 4 тысячи рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Однако, как отмечает издание, зал раскуплен почти на треть.

2 октября kp.ru сообщили, что в Париже отменили спектакль «Я Здесь» с участием Белого, который должен был пройти 4 октября. По данным издания, вероятной причиной того, почему выступление не состоится, являются плохие продажи билетов.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Актер рассказывал, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере. Артист также получил негативную реакцию от некоторых россиян. По словам Белого, его осуждают за переезд из России после долгих лет работы в стране.

15 декабря 2023 года Минюст РФ признал Анатолия Белого иностранным агентом.

Ранее Кай Метов пожелал, чтобы у Лолиты все нормализовалось после «голой» вечеринки.