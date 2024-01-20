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Бьянка раскрыла, как похудела на 32 кг

Певица Бьянка заявила, что ходит на лечебную физкультуру после похудения

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала в беседе с изданием «СтарХит», что похудела с помощью эндокринолога.

Липницкая заявила, что регулярно посещает клинику, в которой врач выявил ее гормональные проблемы и назначил лечение. В больнице она делает специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам артистки, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма. Всего она похудела на 32 килограмма.

Бьянка добавила, что занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.

«Время от времени я сдаю анализы, чтобы все было в топе!» — поделилась певица.

Липницкая добавила, что старается не обращать внимание на хейтеров, которые не верили в ее похудение.

«Те, кто радуется из-за того, что я потолстела или просто злятся — пускай! Меня это мало волнует, я не собираюсь тратить на них свое время. Лучше напишу новую песню и схожу в зальчик», — отметила исполнительница.

17 января Бьянка опубликовала фото в купальнике на отдыхе в Таиланде. На снимках она продемонстрировала фигуру после похудения.

Ранее мать Бузовой раскрыла, почему артистка не пошла на «голую» вечеринку.

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