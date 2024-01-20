Музыкальный критик назвал лучшего вокалиста России

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал в беседе с News.ru певицу Ларису Долину лучшей вокалисткой России.

По мнению Бабичева, вокалу и технике Долиной нет равных на отечественной эстраде. Он назвал артистку универсальной певицей, которая может исполнять абсолютно все.

«Шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне», — заявил критик.

Бабичев также считает, что Полина Гагарина обладает сильным вокалом.

«Особенно высокие ноты, создается чувство полета — это редкость для вокалистов. Некоторые вообще на верхотуре срываются на крик, но у Гагариной это именно вокал, который приносит удовольствие и российскому, и европейскому слушателям», — рассказал критик.

Среди мужчин Бабичев выделил Григория Лепса. Он считает, что артист напоминает Владимира Высоцкого своей «надрывной и экспрессивной» манерой пения.

Бабичев отметил, что в рок-музыке артисты ориентируются на основателя группы «Ария» Валерия Кипелова. По его мнению, исполнения Кипелова является одним из лучших в России с точки зрения филигранности.

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