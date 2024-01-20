Мать Бузовой о личной жизни артистки: «Всем все прощает»

Мать Ольги Бузовой Ирина сообщила в беседе с kp.ru, что сейчас у артистки нет партнера.

Бузова-старшая опровергла, что дочь воссоединилась с блогером Давидом Манукяном (Давой). Она уверена, что такого быть не может.

«Другое дело, что Оля быстро все забывает и всем все прощает, поэтому обычное общение, конечно, возможно, почему нет», — отметила родительница певицы.

Бузова-старшая верит, что дочь еще найдет свою любовь. По ее мнению, всему свое время.

Бузова и Дава встречались с 2019 по 2021 год. Артистка рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей.

23 ноября Бузова пошутила, что Манукян скучает по ней. Это случилось после того, как в сети опубликовали ролик, в котором Дава исполняет в караоке композицию певицы «Водица».

Ранее мать Бузовой раскрыла, почему артистка не пошла на «голую» вечеринку.