Шоумен Гудков согласился отказаться от провокационных шуток

Шоумен Александр Гудков согласился выступать по сценарию на корпоративах и готов отказаться от провокационных шуток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей артиста.

Представители комика уточнили, что он живет в Москве и никуда не уезжал. Ценник на корпоративы у него остался прежним — два миллиона рублей, — однако изменились условия. Артист может выступать на мероприятии по сценарию, который предоставят организаторы, без импровизаций и острых шуток.

Накануне организация «Молодой десант» обратилась в Минюст и СК России с просьбой признать шоумена Александра Гудкова иноагентом. Активисты предполагают, что Гудков дискредитировал ВС РФ. Он также, по их данным, принимал участие в сборе средств для беженцев с Украины, призывал помогать украинцам на своем выступлении в Латвии и так далее.

Telegram-канал Mash рассказывал, что в ближайшее время государственные органы проведут проверку деятельности Гудкова.

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