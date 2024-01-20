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Юбку-пачку Кэрри Брэдшоу продали за $52 тысячи

Юбку актрисы Сары Джессики Паркер из «Секса в большом городе» продали на аукционе

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кадр из сериала «Секс в большом городе»/HBO

Белая юбка-пачка, в которой американская актриса Сара Джессика Паркер идет по Нью-Йорку во время начальных титров фильма «Секс в большом городе», была продана на аукционе Julien's . Об этом сообщает Sky News.

За узнаваемый предмет одежды удалось выручить $52 тысячи. Покупатель юбки неизвестен.

Известно, что художница по костюмам Патриция Филд, работавшая над сериалом, купила эту трехъярусную юбку с атласным поясом за $5 на распродаже.

Накануне актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер на благотворительном аукционе продал часы Audemars Piguet, из-за которых его ранее задержали на таможне в Мюнхене.

Начальная цена лота заявлялась в €50 тысяч, в итоге часы продали за €270 тысяч. Аукцион прошел на горнолыжном курорте Кицбюэль в Австрии, все средства — более миллиона евро — пойдут на борьбу с изменениями климата.

Ранее стало известно, что часы Шварценеггера подорожали почти в три раза после задержания актера.

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