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У актрисы Ларисы Лужиной нашли серьезные проблемы с сердцем

Shot: у актрисы Лужиной диагностировали мерцательную аритмию

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Актрисе Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию. О серьезных проблемах 84-летней актрисы со здоровьем сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Лужина обратилась к врачам в одну из московских больниц с жалобами на сердце. Врачи поставили диагноз — пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. При этом состоянии аритмия может возникать внезапно и длиться до недели, что грозит критическими осложнениями, например инсультом головного мозга.

Актрисе прописали необходимый курс препаратов, назначили диету и порекомендовали записывать в дневник показания артериального давления из-за гипертонии третьей степени. Лечение она проходит амбулаторно.

В 2017 году Лужина перенесла операцию на сердце — ей удалили тромб. В августе 2023 актрису госпитализировали в реанимацию госпиталя им. Вишневского с проблемами с сердцем, а в декабре 2023 артистка перенесла сердечный приступ.

Лариса Лужина — народная артистка РСФСР, снималась в фильмах «Вертикаль», «На семи ветрах», «Сыщик», «Незваные гости», «В дождь и в солнце», «Так начиналась легенда», сериалах «Казус Кукоцкого», «Охота на изюбря», «Тайны дворцовых переворотов».

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