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Соседов оценил своего преемника: «Он меня побаивается»

Критик Соседов заявил, что новый ведущий «За гранью» его побаивается

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Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что новый ведущий шоу «За гранью» не стал бы обращаться к нему за советом из-за боязни. Его слова передает «СтарХит».

«Он же актер, в театре работает. Он меня побаивается! Да и не спрашивают там советов. Другие ему насоветуют, а он будет выполнять», — отметил шоумен.

Соседов также уточнил, что не смотрел новые выпуски передачи с другим ведущим. Он признался, что «демонстративно» отказывается это делать.

До этого критик высмеял Тимура Еремеева на должности нового ведущего шоу «За гранью». Он выразил мнение, что Еремеев стал ведущим проекта исключительно потому, что он «удобен» шоураннерам и может говорить то, что ему скажут. При этом Соседов подчеркнул, что на шоу всегда выражал свое личное мнение и выказывал свое несогласие, если видел в этом необходимость.

Соседов предположил, что его «убрали» с поста ведущего именно из-за привычки говорить открыто о своих мыслях и пожеланиях. Экс-ведущий признался, что ему стыдно из-за того, что заменой ему станет Еремеев.

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