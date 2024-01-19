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Подхватившая ковид актриса Наталья Селезнева рассказала о своем самочувствии

Подхватившая ковид актриса Селезнева призналась, что чувствует себя неплохо

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В. Бондарев/РИА Новости

Народная артистка России Наталья Селезнева, известная по культовым ролям в комедиях Леонида Гайдая, пока продолжает проходить лечение от коронавируса. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

«Это правда, подхватила коронавирус. Пока лечусь дома. Но когда выздоровею, с удовольствием снова выйду на сцену. 29 декабря я играла спектакль, а 6 января уже слегла. Тест на ковид был положительный», — сообщила 78-летняя актриса.

По ее словам, она чувствует себя неплохо. Артистка также призналась, что перенесла две операции на колене и на бедре после падения. Однако Селезнева отметила, что сейчас с ней «все в порядке», поэтому она уже хочет вернуться к репетициям постановок.

13 января Telegram-канал Shot сообщал, что Наталья Селезнева обратилась за помощью к медикам. По данным канала, 78-летняя актриса обратилась к врачам с жалобами на насморк, кашель и плохое самочувствие. Медики нашли у нее острую инфекцию дыхательных путей и выписали амбулаторное лечение. Сейчас Селезнева принимает противовирусные препараты.

Ранее сообщалось, что сын поэта Дмитрия Артиса попал в реанимацию.

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