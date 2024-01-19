В России отменили концерт Кристины Орбакайте

Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии решило отменить концерт артистки Кристины Орбакайте после жалобы активистов. Комментарий ведомства передает ТАСС.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — уточнили в министерстве.

17 декабря бурятская общественная организация ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов потребовала у министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой отменить гастроли певицы Кристины Орбакайте в республике. Причиной для отмены концертов общественная организация назвала то, что Орбакайте якобы финансировала ВСУ.

Руководитель организации «Боевое братство» Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население Бурятии очень патриотично, поэтому они негативно относятся к артистам, которые выступают против России.

Концерт «На бис!» Кристины Орбакайте должен был состояться 13 марта в Улан-Удэ.

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