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В Госдуме понадеялись, что «Бесогон TV» поможет развитию Rutube после блокировки

Депутат Драпеко назвала ожидаемой блокировку «Бесогон TV» Никиты Михалкова

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко заявила, что блокировка YouTube-канала «Бесогон TV» режиссера Никиты Михалкова была ожидаемой. Ее слова передает NEWS.RU.

«Весь «Бесогон» посвящен обличению подлостей [Запада]. Он говорил и о наших недостатках, но последнее время особенно о европейцах, политике Европы. Этого следовало ожидать», — призналась парламентарий.

Драпеко понадеялась, что вся аудитория Михалкова перейдет в Rutube, отметив, что России нужно развивать свои платформы.

О том, что аккаунт «БесогонТВ» заблокирован «за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», стало известно 18 января. Канал насчитывал около 1,6 млн подписчиков.

Позднее Михалков прокомментировал произошедшее и признался, что ожидал подобного исхода. Он уточнил, что выпуски передачи можно смотреть в Telegram-канале «Бесогон», на сайте «БесогонТВ» и на канале «БесогонТВ» в Rutube. Режиссер заявил, что намерен «продолжать говорить свою правду».

Ранее актер Долинский заявил, что Михалков не обязан скрывать свое мнение о Рязанове.

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