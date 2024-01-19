В Госдуме понадеялись, что «Бесогон TV» поможет развитию Rutube после блокировки

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко заявила, что блокировка YouTube-канала «Бесогон TV» режиссера Никиты Михалкова была ожидаемой. Ее слова передает NEWS.RU.

«Весь «Бесогон» посвящен обличению подлостей [Запада]. Он говорил и о наших недостатках, но последнее время особенно о европейцах, политике Европы. Этого следовало ожидать», — призналась парламентарий.

Драпеко понадеялась, что вся аудитория Михалкова перейдет в Rutube, отметив, что России нужно развивать свои платформы.

О том, что аккаунт «БесогонТВ» заблокирован «за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», стало известно 18 января. Канал насчитывал около 1,6 млн подписчиков.

Позднее Михалков прокомментировал произошедшее и признался, что ожидал подобного исхода. Он уточнил, что выпуски передачи можно смотреть в Telegram-канале «Бесогон», на сайте «БесогонТВ» и на канале «БесогонТВ» в Rutube. Режиссер заявил, что намерен «продолжать говорить свою правду».

Ранее актер Долинский заявил, что Михалков не обязан скрывать свое мнение о Рязанове.