Представители Высоцкой ответили на слухи о закрытии ее кулинарного бизнеса

Представители Юлии Высоцкой опровергли слухи о закрытии кулинарного бизнеса телеведущей. Об этом сообщает Voice со ссылкой на пиар-службу Высоцкой.

По словам представителей Высоцкой, проект «Кулинарные студии» продолжает развиваться. Руководство фирмы планирует открыть еще две кулинарные студии, а также намерено за три года реализовать более 20 проектов по всей России.

«Одна компания ООО «Кулинарная студия» проходит процедуру ликвидации, так как семь лет назад мы закрыли студию в ТЦ Мега-Химки из-за маленького потока посетителей в этой локации», — заявили в пиар-службе.

Высоцкая через свою «Кулинарную студию» занималась поставкой еды в различные заведения и общественным питанием. Помимо этого бизнеса, телеведущая является совладелицей еще 13 компаний.

18 января Telegram-канал Shot сообщил, что актриса и телеведущая Юлия Высоцкая ликвидирует свою компанию «Кулинарная студия» из-за того, что бизнес принес почти 5 млн рублей убытков за последние четыре года. По данным издания, актриса уже собрала все необходимые документы для закрытия компании.

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