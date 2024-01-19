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Леонид Ярмольник назвал дураком звезду сериала «Слово пацана»

Актер Ярмольник заявил, что ему жалко Кологривого после критики коллег

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник признался в беседе с ТАСС, что ему жаль актера Никиту Кологривого, который не раз критиковал своих коллег в кино.

Ярмольник назвал Кологривого дураком из-за того, что он назвал роли Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского скучными. По мнению актера, коллеге лучше завязать с профессией, если тот не понимает работы этих артистов.

«Если, занимаясь этой профессией, он не понимает, до какой степени талантлив и уникален Смоктуновский и до какой степени пронзителен, точен, обаятелен Абдулов, то мне его жалко», — заявил Ярмольник.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Кологривый также рассказывал, что ему нравятся советские актеры Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник, Валерий Золотухин, Василий Шукшин.

Ранее жена Адидаса-младшего рассказала, почему не смотрела «Слово пацана».

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