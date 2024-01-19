Пригожин об уходе Сташевского со сцены: «Нужна подмога»

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил в беседе с News.ru спад популярности и уход со сцены певца Влада Сташевского.

Пригожин заявил, что артисту всегда необходимо работать и развиваться в карьере, чтобы удержать внимание зрителя. Однако, как отметил продюсер, певцам свойственно уставать и «не желать биться». Он считает, что Сташевский не обладал пробивным характером, чтобы продолжать развивать карьеру в одиночку. Пригожин уверен, что исполнителю был необходим хороший продюсер.

«Люди же не железные, это, к сожалению, неизбежные вещи. Есть такие люди, как Филипп Киркоров, он машина, а есть те, кто без подмоги не может. Владу нужна подмога. Он из разряда артистов, которым нужен продюсер, который будет подталкивать и двигать», — поделился продюсер.

Пригожин считает, что Сташевский «симпатичный» артист, который «не обладает какими-то уникальными вокальными данными или способностями». По его мнению, популярность певца в 90-х — это заслуга продюсера Юрия Айзеншписа.

«Красивых много, талантливых много, а зажигают звезды специалисты. Вопрос не только в красоте, вопрос в умении правильно подать и смаркетировать», — заявил Пригожин.

Ранее знакомый Сташевского объяснил, почему певец ушел со сцены.