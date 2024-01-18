В Волынской области на Западной Украине вдова солдата ВСУ устроила скандал из-за российской песни, которую молодые люди исполняли на улице. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ.

Утверждается, что российские песни юноши пели возле замка Любарта в Луцке.

Женщина сняла на видео, как юноши, представившиеся волонтерами, поют песню «Бродяга» российского исполнителя азербайджанского происхождения Эльбруса Джанмирзоева.

«Умные люди просто тихонько убрали бы музыку, и из уважения к другим не пели эту «Бродягу». Но нет. Перед девушками нужно показать, какие они крутые, и как умеют открывать свой рот», — сказала она.

Накануне украинская певица Христина Соловий возмутилась, что в рамках выступления на российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню.

Валиева каталась под песню Соловий «Тримай» («Держи») с русскими словами. По словам украинской певицы, она не давала прав на использование в номере своей музыки.

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