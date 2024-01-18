Суд отклонил еще один иск на миллиард к Ивлеевой после «голой» вечеринки

Таганский суд Москвы отклонил новый иск на миллиард рублей к блогерше Анастасии Ивлеевой, поданный после ее «голой» вечеринки с участием звезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Заявление подало лицо, которому не предоставлено право выступать в защиту других граждан, уточнили в решении суда.

Полученную сумму компенсации истцы планировали направить в государственный фонд поддержки участников спецоперации России на Украине «Защитники Отечества».

Это уже второй отклоненный иск на миллиард рублей к Ивлеевой, первый подавал в Хамовнический суд Москвы актер, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.

еще один рассматривается во Всеволожском суде Ленинградской области. Его подала уроженка Урала.

Заявительница считает, что все знаменитости, участвовавшие в вечеринке в московском клубе «Мутабор», намеренно распространяют «деструктивную информацию», которая подрывает политику по укреплению традиционных ценностей.

Сама вечеринка с дресс-кодом «почти голышом» прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

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