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Знакомые Леонтьева рассказали о его пластических операциях

«КП»: певец Леонтьев сделал несколько операций, чтобы скрыть неудачную пластику

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Певец Валерий Леонтьев сделал несколько операций после неудачной пластики на глаза. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на знакомых артиста.

По словам знакомых Леонтьева, музыкант уже решил проблемы с неудачной блефаропластикой, а также сделал операции на колени.

Как отмечает издание, Леонтьев сделал неудачную операцию на глаза много лет назад в США. После этого у него начались проблемы со здоровьем.

Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков предположил, что у певца убрали грыжи нижних век. Специалист отметил, что новые хирургические вмешательства сделаны удачно.

В январе стало известно, что Валерий Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года.

По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 миллионов рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

В ноябре директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что артист может возобновить свою карьеру в 2024 году. По словам Чигирева, у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

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