Знакомые Леонтьева рассказали о его пластических операциях

Певец Валерий Леонтьев сделал несколько операций после неудачной пластики на глаза. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на знакомых артиста.

По словам знакомых Леонтьева, музыкант уже решил проблемы с неудачной блефаропластикой, а также сделал операции на колени.

Как отмечает издание, Леонтьев сделал неудачную операцию на глаза много лет назад в США. После этого у него начались проблемы со здоровьем.

Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков предположил, что у певца убрали грыжи нижних век. Специалист отметил, что новые хирургические вмешательства сделаны удачно.

В январе стало известно, что Валерий Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года.

По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 миллионов рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

В ноябре директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что артист может возобновить свою карьеру в 2024 году. По словам Чигирева, у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

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