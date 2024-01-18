Звезда Comedy Club рассказал, куда бы мог переехать

Юморист и актер Роман Попов признался на YouTube-канале «Не Пруст», что мог бы жить в Испании.

Таким образом Попов поразмышлял над возможной эмиграцией. Он также назвал Канарские острова и остров Тенерифе как возможные места, где бы мог жить помимо России.

Роман Попов начал развиваться как юморист в студенческие годы, вступив в команду КВН. Позже он вел корпоративы и праздничные мероприятия вместе с коллегой Оганесом Григоряном. Комики создали дуэт «20:14. Город Сочи». Вместе они участвовали в проекте «Камеди Баттл» и Comedy Club.

Попов и Григорян также работали над юмористической передачей «Не спать!», а на Comedy Radio выпускали еженедельную программу «НЕБУДНИ SHOW».

В 2016-м Попов дебютировал в кино, сыграв сотрудника полиции Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

В фильмографии Попова более 20 работ. Он снялся в таких проектах, как «Детективное агентство Мухича», «Казанова в России. Тайная миссия», «БУМЕРанг», «Девушки бывают разные», «Каникулы президента», «Последнее видео на YouTube».

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