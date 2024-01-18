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Звезда «Улицы разбитых фонарей» ответил на слухи об отшельничестве

Актер Алексей Нилов опроверг слухи о том, что стал отшельником

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Кадр из сериала «Условный мент»

Актер Алексей Нилов опроверг в шоу «Малахов» слухи о том, что стал отшельником.

Нилов отметил, что никогда не думал о таком образе жизни. Его жена Елена призналась, что впервые слышит об этих слухах. Артист предположил, что СМИ могли перепутать его с отцом Геннадием. По его словам, его родитель действительно ведет жизнь отшельника.

«У отца есть земля на озере. И он живет отшельником», — поделился актер.

Алексей Нилов окончил Российский государственный институт сценических искусств в 1985 году. В 1980-м он дебютировал в кино в картине «Каждый третий». Актер стал наиболее известен по роли капитана милиции Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей». В 2006-м он удостоился звания заслуженного артиста России.

В фильмографии Нилова более 70 ролей. Он снялся в таких лентах, как «Моя девочка», «Пять минут тишины. Новые горизонты», «Канцелярская крыса. Большой передел», «Условный мент», «Невский. Проверка на прочность», «Чужой район», «Захватчики», «Пять минут тишины. Симбирские морозы», «Высокие ставки».

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