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Shaman отправился на эшафот в новом клипе

Певец Shaman сыграл последние минуты своей жизни в клипе «Живой»

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SHAMAN/YouTube

Певец Shaman выпустил клип «Живой», в котором сыграл узника, ожидающего исполнения приговора высшей меры наказания. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе артиста.

«Ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней не способны поколебать веру и волю героя. В окружении палачей, босого, в исподнем и кандалах, арестанта ведут через толпу, готовую растерзать обреченного. Драматизм сюжета усиливает девочка, словно ангел-хранитель, возвращающая в его израненные руки упавший крест», — объяснил сюжет клипа Shaman.

В пресс-службе артиста добавили, что съемки клипа проходили в бетонном хранилище где-то под Москвой. Представители уточнили, что Shaman сам придумал идею видеоролика и написал сценарий. Съемки клипа заняли около 40 часов, за это время команде приходилось преодолевать значительные расстояния, блуждая по подземному хранилищу. По данным СМИ, над клипом работали около 100 человек.

В конце декабря сообщалось, что во время съемок новогоднего шоу «Песня года» ради финальной композиции на сцену вышли многие артисты, в том числе Александр Ревва, Филипп Киркоров, Валерия и Полина Гагарина. Отмечалось, что музыканты игнорировали Shaman и старались не пересекаться с ним взглядом.

Ранее Газманов ответил на слухи о том, что «зауважал» участников «голой» вечеринки.

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