Анастасия Волочкова объяснила, почему раскритиковала фото девушки Тимати

Балерина Анастасия Волочкова назвала в беседе с teleprogramma.pro нелепостью конфликт с моделью Валентиной Ивановой.

Волочкова объяснила, что показала снимок Ивановой, совершенно не понимая, кто именно на нем находится. Она намекнула, что не хотела конкретно кого-то задеть, а ее пример был образным.

«Я этим хотела сказать, что многие люди сами публично выставляют подобные снимки, но на них никто не нападает, потому что неинтересны. А все снова накинулись на меня», — заявила балерина.

17 января Анастасия Волочкова заявила, что ничего плохого на скандальном видео с Никитой Джигурдой не делала. В качестве примера того, что уже нельзя показывать, она продемонстрировала фото Валентины Ивановой и назвала ее «ноунеймом».

В тот же день Иванова заявила, что не хочет «распыляться на глупого человека» после критики балерины Анастасии Волочковой.

По мнению Ивановой, Волочкова могла заняться чем-то «более полезным» в своем возрасте, а не критиковать других. Модель предложила танцовщице учить детей или помогать девушкам обрести красивую осанку.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

Ранее Волочкова раскрыла, чем займется в случае запрета концертов после скандала.