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В Петербурге состоялась премьера военной драмы Алексея Германа-младшего

В Санкт-Петербурге прошла российская премьера фильма «Воздух» Германа-младшего

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АМЕДИА

В кинотеатре Санкт-Петербурга прошла российская премьера военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Об этом пишет ТАСС.

«Мы придумывали новые технологии именно для того, чтобы добиться реалистичности воздушного боя — чтобы это не был компьютерный, «фанерный» фильм, как у нас часто бывает, а чтобы зритель чувствовал себя рядом с пилотом в кабине самолета и чувствовал, что опасность может быть сверху, снизу, слева и справа», — подчеркнул Герман-младший.

Он уточнил, что съемочная команда крайне ответственно подошла к своей работе, поэтому съемки были достаточно долгими. Режиссер пожаловался на коронавирусные ограничения, из-за которых шоураннерам казалось, что фильм не доснимут никогда. По словам режиссера, шоураннеры сделали все, чтобы снять фильм как можно лучше. На производство ленты у Германа-младшего ушло шесть лет.

Мировая премьера картины «Воздух» состоялась на Международном кинофестивале в Токио осенью 2023 года. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина.

Ранее журнал Variety назвал Андрея Тарковского «польским режиссером».

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