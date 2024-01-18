Любимова рассказала, когда станет известно о преемнике Соломина в Малом театре

Министр культуры РФ Ольга Любимова в разговоре с ТАСС заявила, что нового руководителя Малого театра объявят на следующей неделе.

«К уходу Юрия Мефодьевича был эмоционально абсолютно никто не готов. Мы не будем тянуть, понятно, что у театра должно быть руководство. И труппа, и администрация, и дирекция театра, конечно же, размышляли вместе — кто может стать преемником, художественным руководителем или главным режиссером Малого театра», — отметила Любимова.

При этом министр культуры заверила, что ответственные за назначение люди обязательно пойдут навстречу артистам театра, учитывая их пожелания при выборе руководителя. При этом Любимова уточнила, что сейчас на повестке дня стоит вопрос, кто будет управлять учреждением — главный режиссер или художественный руководитель.

Юрия Соломина не стало 11 января. На прощание с ним пришли родные и близкие артиста, его коллеги, политики, в том числе министр культуры Ольга Любимова, актер Дмитрий Медведев, актер Сергей Гармаш, актер Всеволод Шиловский, ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее продюсер назвал возможную причину отмены концертов Галкина за рубежом.