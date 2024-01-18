Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Любимова рассказала, когда станет известно о преемнике Соломина в Малом театре

Ольга Любимова: нового руководителя Малого театра объявят на следующей неделе

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Министр культуры РФ Ольга Любимова в разговоре с ТАСС заявила, что нового руководителя Малого театра объявят на следующей неделе.

«К уходу Юрия Мефодьевича был эмоционально абсолютно никто не готов. Мы не будем тянуть, понятно, что у театра должно быть руководство. И труппа, и администрация, и дирекция театра, конечно же, размышляли вместе — кто может стать преемником, художественным руководителем или главным режиссером Малого театра», — отметила Любимова.

При этом министр культуры заверила, что ответственные за назначение люди обязательно пойдут навстречу артистам театра, учитывая их пожелания при выборе руководителя. При этом Любимова уточнила, что сейчас на повестке дня стоит вопрос, кто будет управлять учреждением — главный режиссер или художественный руководитель.

Юрия Соломина не стало 11 января. На прощание с ним пришли родные и близкие артиста, его коллеги, политики, в том числе министр культуры Ольга Любимова, актер Дмитрий Медведев, актер Сергей Гармаш, актер Всеволод Шиловский, ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее продюсер назвал возможную причину отмены концертов Галкина за рубежом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами