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Стилист признался, что «крышевал» автовокзал в подростковом возрасте: «Я был как Вова Адидас»

Стилист Данилов признался, что был главарем подростковой банды в Иваново

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Звездный стилист Александр Данилов в интервью порталу «Страсти» признался, что в детстве «крышевал» автовокзал.

«До этого у меня была жизнь как в сериале «Слово пацана». Да даже хуже. Поэтому я им и вдохновился. То есть я «крышевал» автовокзал, у нас была целая банда, я был как Вова Адидас, главный герой. У меня было в команде пять человек. Мы собирали деньги с автобусов, нам водители давали 10-20 рублей», — рассказал Данилов.

Он уточнил, что состоял в банде до 14-15 лет — именно в этом возрасте Данилов устроился работать в швейный цех. Стилист признался, что прокалывал колеса водителям, перекрывал им путь с подельниками, а также ломал фары, если водители отказывались платить. Более того, подросток «отжимал» деньги у более юных сверстников. Сейчас Данилов понимает, что поступал неправильно.

«Мама тогда была в шоке. Она просто сходила с ума и не понимала — вроде как сын паинькой был дома, а на улице становился каким-то гладиатором», — рассказал стилист.

Ранее сообщалось, что звезда «Триггера» приклеил наркотики скотчем к паху.

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