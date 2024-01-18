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Сэм Трескунов пожаловался на отсутствие работы после переезда в Испанию

Актер Сэм Трескунов признался, что не снимается в кино после эмиграции

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Российский актер Семен Трескунов после переезда в Испанию и смены имени пожаловался на отсутствие съемок за рубежом. Об этом пишет kp.ru.

«Я сейчас вообще не снимаюсь. Последние мои съемки были летом 2023 года. Я пишу что-нибудь каждый день. Пишу сценарии, колонки, что-то в свой дневник», — отметил Трескунов.

Артист надеется проявить себя в писательстве, так как, по его мнению, авторы текстов более независимы, нежели актеры. Например, считает Трескунов, сценарист не может реализовать свою задумку без режиссера и съемочной команды, в то время как писатель более самостоятелен в вопросе производства контента.

«Писатель создает пространство художественное самостоятельно с помощью букв. Но я стараюсь развиваться во всех направлениях, которые мне интересны», — заявил Трескунов.

24-летний звезда сериала «Ивановы-Ивановы» в 2022 году получил израильское гражданство. Переехав в Испанию, он сменил имя на Сэм и начал вести социальные сети на английском языке.

По данным источника Shot, российские менеджеры актерских агентств продолжают предлагать Сэма Трескунова на роли, предоставляя его анкету. За границей Трескунов недавно снимался у Кирилла Серебренникова, который работал над новым полнометражным фильмом в Литве.

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