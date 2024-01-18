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Кот Бегемот в новом «Мастере и Маргарите» мурлычет голосом Юры Борисова

Актер Юра Борисов озвучил кота Бегемота в экранизации «Мастера и Маргариты»

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Кинопоиск

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск в своем Telegram-канале опубликовал ролик, как актер Юра Борисов озвучивал кота Бегемота в предстоящем фильме «Мастер и Маргарита».

До этого об участии Борисова в проекте не сообщалось. На видео актер мурлычет, шипит и разговаривает за персонажа книги Михаила Булгакова. Премьера фильма запланирована на 25 января.

В начале декабря раскрыли, что Понтия Пилата в картине сыграет актер Клас Банг («Дракула»), а Иешуа Га-Ноцри — Аарон Водовоз («King's Man: Начало»). В каст также вошли Алексей Розин (Азазелло), Леонид Ярмольник (доктор Стравинский), Игорь Верник (Бенгальский), Полина Ауг (Гелла), Юрий Колокольников (Коровьев) и др.

По сюжету фильма известный писатель оказывается в центре литературного скандала: спектакль по его пьесе отменяют, а коллеги отворачиваются. Тогда автор знакомится с новой музой и берется за роман о загадочном Воланде, теряя связь с реальностью. Действия происходят в Москве 1930-х годов.

Съемки фильма проходили летом 2021 года. Режиссерское кресло проекта занял Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Изначально фильм должен был снимать Николай Лебедев («Легенда номер 17», «Экипаж»), но из-за финансовых вопросов и пандемии не смог продолжить работу.

Ранее сообщалось, что звезда «Американского пирога» присоединилась к касту фильма по Minecraft.

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