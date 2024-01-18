Концерт лидера «Несчастного случая» перенесли после жалобы активистов

Певец Алексей Кортнев заявил в беседе с «Подъемом», что его акустический концерт в Ростове-на-Дону перенесли.

«Что стало причиной, понятия не имею. Это наши с ними [организаторами] дела, я рассказывать не буду», — признался музыкант.

Кортнев уточнил, что это именно перенос, а не отмена, и добавил, что обязательно выступит в городе.

15 января сообщалось, что акустический концерт осудившего спецоперацию Алексея Кортнева предложил отменить глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Мероприятие должно было пройти 22 января в ресторане «Пино Нуар» в Ростове-на-Дону. Бородин также добавил, что планирует составить список артистов-предателей, который позволит «увидеть их истинную сущность».

В феврале 2023 года Алексей Кортнев был задержан полицией Новосибирска, потому что якобы показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов. Позже музыкант сообщил, что инцидент был исчерпан.

За два дня до этого в новосибирском клубе «Бродячая собака» должен был пройти концерт «Несчастного случая», но выступление перенесли на другую площадку. Перед началом концерта на новое место проведения приехали полицейские и пожарные, которые утверждали, что им поступили сообщения о задымлении в здании. В конечном итоге гостям вернули деньги за билеты.

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