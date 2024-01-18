Джигурда перестал отвечать на звонки Волочковой после слива видео

Балерина Анастасия Волочкова на пресс-конференции в Москве призналась, что приглашала шоумена Никиту Джигурду на встречу с журналистами, но он не пришел. Ее слова передает «СтарХит».

«Я была в аэропорту Мале, и мы договорились нас всех собрать. Никита сказал, что будет и ему нечего скрывать. Он сам вчера дал комментарий какому-то изданию про то, что это не его рук дело, что это директор», — заявила экс-солистка Большого театра.

Танцовщица возмутилась тем, что ее вмешали в ссору между Джигурдой и директором. Она также подчеркнула, что если бы шоумен действительно ничего не скрывал, то не побоялся бы посетить пресс-конференцию. Балерина попыталась во время встречи связаться с ним, однако он не ответил. По словам Волочковой, Джигурда перестал отвечать на ее звонки.

«Я созванивалась вчера с его женой с Мариной Анисиной. Я говорю: «Марин, ты понимаешь, что Никита — твой муж, у меня с ним никаких близких отношений нет. Это дружба, но если он снимает с меня штаны, то это, наверное, говорит о том, что с ним, наверное, что-то не так», — отметила танцовщица.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь

Ранее Айза осудила Славу и Волочкову за пропаганду алкоголя.