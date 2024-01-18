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Стало известно, во сколько обходится отдых Тодоренко на Мальдивах

КП: телеведущая Тодоренко снимает виллу почти за 100 тыс. рублей в сутки

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reginatodorenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Регина Тодоренко вместе с семьей снимает виллу на Мальдивах за 99 тыс. рублей в сутки. Об этом сообщает kp.ru.

На данный момент бывшая ведущая «Орла и Решки» с супругом Владом Топаловым и детьми находится на курорте за границей. В тариф, купленный звездной парой, включено мороженное в неограниченном количестве и сладости.

16 ноября Тодоренко призналась, что долго мечта улететь вместе с семьей на Мальдивы. Она порадовалась, что на этот раз им удалось собраться вместе, отметив, что певец Топалов обычно «все время в работе».

Знаменитость растит двоих сыновей от певца Влада Топалова: пятилетнего Михаила и годовалого Мирослава. Во время первой беременности телеведущая набрала 20 кг. Она рассказывала подписчикам, что сбросила лишний вес с помощью диеты. Тогда телеведущая соблюдала специальный режим: принимала пищу каждые четыре часа, а с 10 утра до 7 часов вечера не пила и не ела ничего, кроме воды, чая и хлебцев.

Во время второй беременности Тодоренко набрала только 10 кг. Она отмечала в личном блоге, что после рождения ребенка сделала ставку не на диету, а на спорт и смогла быстро похудеть, в том числе из-за участия в проекте «Ледниковый период», который «изматывал» ее физически.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Ченнинга Татума беременна третьим ребенком.

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