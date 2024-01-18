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Звезда «Американского пирога» присоединилась к касту фильма по Minecraft

Актриса Дженнифер Кулидж сыграет в фильме по Minecraft

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Universal Pictures

Звезда «Американского пирога» и «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж присоединилась к касту фильма по Minecraft. Об этом сообщает Deadline.

Сама актриса пока не комментировала информацию, также неизвестно, какая роль досталась Кулидж в предстоящей картине.

Съемки проекта проходят в Новой Зеландии. Сейчас в актерский состав экранизации компьютерной игры входят Джейсон Момоа, Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен.

Режиссером выступит Джаред Хесс («Зачинщики»). Сюжет фильма пока держится в секрете. В апреле 2023 года сообщалось, что экранизация игры Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет 4 апреля 2025 года.

14 января Кулидж получила премию «Эмми» за роль актрисы второго плана в сериале «Белый лотос». Среди других ее известных работ оскароносная драма «Девушка, подающая надежды», комедия с Риз Уизерспун «Блондинка в законе» и «Американский пирог» (роль мамы Стифлера).

Ранее Лоис Лейн из нового «Супермена» раскрыла особенности характера главного героя.

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