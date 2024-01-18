Басков об отношениях: «Я привык жить один»

Актер Николай Басков признался, что его устраивает «гостевой брак», так как артист не готов разделять жилплощадь с другим человеком. Об этом певец рассказал в YouTube-интервью продюсеру Арману Давлетьярову.

«Я страстная, увлекающаяся натура. Я как костер, если в него не подбрасывать дрова, то постепенно пыл начинает уходить», — добавил исполнитель.

По словам Баскова, ему нравятся «трудные» девушки, за которых приходится бороться и делать себя лучше. Артист вспомнил, что у него были отношения с «красивыми и простыми», но они быстро заканчивались.

В ноябре Басков спровоцировал слухи о новом романе. Его застали в компании молодой девушки после юбилейного концерта Лолиты Милявской.

По данным Super, спутницей Баскова оказалась модель и бывшая участница шоу «Холостяк» Илона Котелюх. Она воспитывает сына Алекса и дочь Глафиру от бизнесмена Николая Саркисова.

Затем певец опроверг слухи о том, что встречается с моделью Котелюх. Он объяснил, что их связывают исключительно близкие дружеские отношения.

В июле Николай Басков назвал интеллект самым сексуальным в женщине. Артисту важны мысли потенциальной партнерши, слова, поступки и отношения.

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