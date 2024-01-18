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Янковский ответил Кологривому после критики

Актер Филипп Янковский подшутил над раскритиковавшим коллег Кологривым

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актер Филипп Янковский на премьере фильма «Прелесть» упомянул о Никите Кологривом, который несколько раз выступал с критикой в адрес коллег. Слова Янковского передает Woman.ru.

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», — сказал звезда «Контейнера».

После слов Янковского в зале раздался смех и аплодисменты. Затем актер продолжил свою речь, отметив, что ему повезло сниматься у режиссера Андрея Тарковского в фильме «Зеркало».

«Там была очень высокая культура съемки, к которой нам всем надо по возможности и таланту идти», — добавил актер.

В начале января Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. Затем артист высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом». Потом Кологривый обесценил работу актеров «Слова пацана» и, наконец, заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

До этого жена Кологривого вступилась за актера после критики. Она выразила мнение, что Кологривый уже добился актерской славы, поэтому слова посторонних особой роли не играют.

Ранее сообщалось, что телеканал НТВ ответил на слух об отмене премьеры сериала «Слово пацана».

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