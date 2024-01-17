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Бывшая солистка «Миража» о Бузовой: «Веет дешевкой»

Певица Светлана Разина назвала вульгарным творчество Бузовой

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Светлана Разина раскритиковала в интервью YouTube-каналу POPCAKE творчество артистки Ольги Бузовой.

По мнению Разиной, творчество Бузовой и подобных ей артистов «развратное и вульгарное».

«Веет дешевкой, развратом, все чем-то таким. Смрадом этим», — заявила певица.

Разина уточнила, что из подобной эстрады можно выделить только группу «ВИА Гра». Она считает, что творчество коллектива не смотрится развратно, а наоборот, «дорого-богато».

«То, что делает вот эта Оля. Сокращенно «Обузова» — обуза нашей страны. Она как бы… Это уже вульгарно», — заявила артистка.

В декабре 2023 года Бузова пожаловалась, что люди до сих пор шутят на тему ее вокальных способностей. По ее мнению, подобные подколы неактуальны и несмешные с 2017 года.

По словам артистки, на всех ее недавних сольных концертах был полный зал. Она убеждена, что фанаты могут подтвердить отсутствие фонограммы на ее выступлениях. Бузова считает, что критикуют ее вокал только те поклонники, которые читают недостоверную информацию в интернете и СМИ.

Ранее Ольга Бузова перепела «Короля и Шута» в Новый год.

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