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На телевидении отменили премьеру сериала «Слово пацана»

116.ru: премьеру сериала «Слово пацана» на ТВ перенесли

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Тумач Продакшн

Премьеру сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» отменили на телевидении. Об этом сообщает 116.ru.

«Слово пацана» должно было выйти 22 января 2024 года на НТВ, однако с сайта телеканала пропала дата премьеры. Вместо нее стоит надпись «скоро». Как отмечает источник, на одном из трейлеров сериала стоит дата 29 января, что может быть новой датой премьеры.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. В конце 2023 года режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

В январе актриса Наталья Рудова призналась, что была бы не против сняться в сериале «Слово пацана». Артистка отметила, что сыграла бы в проекте «пацана».

Рудова заявила, что в российском кинематографе «основные ставки» идут на мужские роли, и этот сериал не стал исключением.

Ранее Бородина заявила, что сериалу «Слово пацана» не нужен второй сезон.

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