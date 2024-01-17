Тамара Семина рассказала о надбавке к пенсии

Актриса Тамара Семина призналась в беседе с moslenta.ru, что получает надбавку к пенсии в размере 35 тысяч рублей.

Семина объяснила, что эта сумма является надбавкой для народных артистов России от мэра Москвы Сергея Собянина. Артистка отметила, что не смогла бы прожить на ту пенсию, которую получает без дополнительных выплат.

По словам Семиной, с учетом надбавки она живет на 50 тысяч рублей в месяц.

При этом в июле 2023 года Семина заявляла, что отказалась от надбавки за звание народного артиста. По ее мнению, советским кинозвездам должны выплачивать миллионы, потому что в свое время им удавалось приносить большие деньги отечественному кинопрокату.

Тамара Семина окончила ВГИК в 1961 году. Еще в студенческие годы она начала сниматься в кино. В 1958-м она дебютировала в картине «Два Федора». В 1978-м актриса получила звание народной артистки России.

В фильмографии Семиной более 90 работ. Она работала над такими картинами, как «Вечный зов», «Любимые женщины Казановы», «Одиноким предоставляется общежитие», «Еще люблю, еще надеюсь», «Охотники за бриллиантами», «Воскресение».

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