Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Внучка Талызиной вспомнила, как побежала под танк на съемках

Внучка Талызиной Анастасия назвала преувеличенными слухи о попадании под танк

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Внучка Валентины Талызиной Анастасия призналась, что слухи о ее попадании под танк на съемках фильма «Воздух» преувеличены. Ее слова передает mk.ru.

«Мы снимались в окопах, в какой-то момент меня переклинило, и я побежала прямо на танк. Слава богу, что каскадеры вовремя сориентировались и остановили танк. В общем, все остались живы», — заявила она.

Талызина появилась на премьере фильма «Воздух», где сыграла одну из ролей вместе со своим возлюбленными и коллегой Сергеем Новосадом. Актриса также призналась, что знаменитые родственники планируют посмотреть картину, они будут переживать за 24-летнюю актрису и поддерживать ее.

16 января в кинотеатре «Октябрь» показали военную драму «Воздух» режиссера Алексея Германа о мужественных женщинах, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина. Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Токио осенью 2023 года.

Ранее продюсер Ланской рассказал о «войне» с Нагиевым на съемках «Физрука».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами