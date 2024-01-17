Внучка Талызиной вспомнила, как побежала под танк на съемках

Внучка Валентины Талызиной Анастасия призналась, что слухи о ее попадании под танк на съемках фильма «Воздух» преувеличены. Ее слова передает mk.ru.

«Мы снимались в окопах, в какой-то момент меня переклинило, и я побежала прямо на танк. Слава богу, что каскадеры вовремя сориентировались и остановили танк. В общем, все остались живы», — заявила она.

Талызина появилась на премьере фильма «Воздух», где сыграла одну из ролей вместе со своим возлюбленными и коллегой Сергеем Новосадом. Актриса также призналась, что знаменитые родственники планируют посмотреть картину, они будут переживать за 24-летнюю актрису и поддерживать ее.

16 января в кинотеатре «Октябрь» показали военную драму «Воздух» режиссера Алексея Германа о мужественных женщинах, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина. Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Токио осенью 2023 года.

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