Гинзбург рассказал, готов ли он к четвертому ребенку от молодой жены

Режиссер Сергей Гинзбург, у которого есть трое детей от предыдущих браков, заявил о готовности снова стать отцом. Его слова передает mk.ru.

«Я готов ко всему хорошему, а дети — это прекрасно, поэтому я за», — признался постановщик.

Он также пояснил при вопросе журналистов о том, каково ему ощущать себя в роли дедушки, что является им уже на протяжении 15 лет. Он отметил, что всего у него пятеро внуков.

«Наша основная задача — довести детей до пенсии. Мы стараемся. С маленькой пока еще не нянчусь, она только родилась, а с остальными — да», — заявил Гинзбург.

У Сергея Гинзбурга в первом браке с Ликой Мансуровой появился сын кларнетист Георгий Мансуров. Затем постановщик почти 25 лет был женат на телеведущей Яне Поплавской, с которой развелся в 2011 году. В их паре родились режиссер Клим Поплавский и Никита Поплавский. В 2020 году Клим впервые стал отцом. В начале января 2024 года стало известно, что семья Поплавских снова пополнилась.

Сейчас Сергей Гинзбург женат на Ольге Виниченко. Ему 65 лет, а избраннице — 34 года.

Ранее телеведущая Дана Борисова посоветовала жене Джигурды бежать от супруга.