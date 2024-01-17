Ксения Собчак раскритиковала Дудя* за «недалеких и смешных» гостей на интервью

Журналистка и блогер Ксения Собчак в интервью YouTube-каналу «Холод» (признан в РФ иноагентом) осудила Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) за выбор гостей для интервью.

«Я очень уважаю Юру Дудя, считаю его выдающимся журналистом. Очень люблю его выпуски, абсолютно без какой-либо критики говорю… Но я бы очень хотела задать ему вопрос, почему он берет интервью у людей, которые… ну скажем так, недалеких, смешных, не умеющих отстоять свою позицию», — отметила Собчак.

Она уточнила, что позвала на интервью писателя Захара Прилепина, чья позиция Собчак «максимально неприятна». При этом журналистка признала своего собеседника умным человеком и добавила, что он отстаивает свою позицию. По мнению Собчак, прошедший через покушение и войну Прилепин — не то же самое, что Вика Цыганова, которая обсуждала с Дудем рептилоидов.

«Когда человек реально жизнь свою поставил на ценности, которые даже тебе враждебны, это немножко другой уровень разговора. И почему свободный Юрий Дудь не ведет с такими людьми разговоры, хотя я специально спросила у Прилепина: «А ты бы пошел?» Он ответил: «Да, но меня не звали», — посетовала журналистка.

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