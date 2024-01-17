Российский художник создал колоду карт с участниками вечеринки Ивлеевой

В России появилась колода игральных карт с изображениями участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Создал ее художник Александр Дуал, который рассказал телеканалу «360», что на это его вдохновил внешний вид гостей мероприятия.

Увидев фотографии с вечеринки, художник заметил, что их образы подходят для игральных карт.

«В дальнейшем уже понеслась фантазия, каждый из гостей вставал на свое место и в голове у меня родился этот проект», — отметил Дуал.

Королем пик в колоде стал певец Филипп Киркоров, Дамами – Ивлеева и телеведущая Ксения Собчак. Также в колоде появились два человека – Джокера, которых не было на скандальной вечеринке – это бизнесмен Павел Дуров и певец Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом).

Сам художник рассказал, что ему больше всего нравится карта Пиковой дамы – Лолиты. Колоду он назвал арт-объектом, заявив, что она не предполагает коммерческого использования, однако не исключил, что в будущем карты могут стать экспонатом какой-либо выставки.

Напомним, сегодня стало известно, что после вечеринки Ивлеевой россияне подали в полицию шесть заявлений, потребовав наказать ее за «противоправные действия».

В Госдуме ранее оценили поездку певца Димы Билана в ДНР после участия в вечеринке Ивлеевой.