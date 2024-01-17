Сын Шварценеггера сыграет в третьем сезоне популярного детектива

Сын Арнольда Шварценеггера, актер Патрик Шварценеггер снимется в третьем сезоне популярного детективного сериала HBO «Белый лотос». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным СМИ, к касту проекта также присоединятся Уолтон Гоггинс, Сара Кэтрин Хук и Эйми Лу Вуд. Третий сезон будут снимать на Пхукете, в Бангкоке и на Самуи. В съемках и продвижении «Белого лотоса» стримингу помогает Управление по туризму Таиланда.

Героями нового сезона станут новые гости курорта «Белый лотос». В сериале также снимутся Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахан, Милош Бикович, Паркер Поузи и Наташа Ротвелл.

«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.

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