В Госдуме оценили поездку Димы Билана в ДНР после вечеринки Ивлеевой

Депутат Госдумы Александр Шолохов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что поездка Димы Билана в ДНР на фоне скандальной вечеринки Насти Ивлеевой ничего не меняет.

«С одной стороны, он, конечно, реабилитируется [за вечеринку Ивлеевой]. Хотя он якобы говорил, что непублично [посещал Донбасс]. Теперь он делает это публично, и понятно, с чем это связано. Главное не это, не очень важно, что делает Билан и остальные из этой «замечательной» плеяды, дело не в простить и забыть», — пояснил Шолохов.

Он считает, что спустя некоторое время после этой ситуации скандал утихнет, и все вернется на круги своя. По мнению политика, люди, которые обеспечивают появление оскандалившихся звезд в инфополе, не поменяли своих убеждений и все еще занимают свои должности. Более того, Шолохов убежден, что россияне продолжат косвенно поддерживать выходки артистов, покупая билеты на их выступления.

«Если бы в обществе было понимание, что нельзя ходить на концерты таких людей, не обсуждая низкопробность. Рублем надо бить по тому, что у этих людей больное. И это самая большая проблема», — возмутился Шолохов.

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