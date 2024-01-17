Россия стала крупнейшим рынком для французского кино в 2023 году, несмотря на сложные отношения с Европой. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на отчет компании Unifrance.

На долю России пришлось 7,09 млн проданных билетов, или 20% от общего количества (37,4 млн) международных сеансов всего французского кинематографа. Самой успешной французской лентой в России стал мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», продавший 3,53 млн билетов, на втором месте — драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом (чуть больше 1 млн билетов).

Эта новость породила дискуссию среди кинематографистов и прокатчиков Франции. Продюсер мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот» Атон Сумаш заявил, что сделка с российским дистрибьютором о выходе проекта была заключена еще до начала спецоперации России на Украине. Он отметил, что пока не планирует договариваться о предпродаже сиквела мультфильма.

Продюсер Бертран Февр вспомнил, как предлагал российским прокатчикам приобрети права на триллер «Легкая добыча», но те ответили отказом, пояснив, что россияне не «любят истории о разоблачителях и не смогут понять мотивы главной героини, решившей раскрыть секретную информацию о французском ядерном секторе».

«Моя родина — кино, и границы раздражают. Культура — способ разрушить барьеры между людьми. Поэтому чем шире мы можем распространять то, что делаем, тем лучше», — в то же время подытожил Февр.

Ранее сообщалось, что в Театре на Бронной перенесли сюжет нового «Пигмалиона» из Лондона в Москву.