Участник шоу «Comedy Баттл» рассказал, как Павел Воля помог ему собраться после поражения

Юморист и бывший участник шоу «Comedy Баттл» Леонид Кулаков на подкасте Андрея Пределина рассказал, как Павел Воля помог ему не бросить карьеру.

Комик отметил, что приехал в Москву ради участия в юмористическом шоу, но выбыл на первом этапе. После этого, по словам Кулакова, у него начался нервный срыв, а карьера комика пошла под откос. В определенный момент на помощь Кулакову пришел более опытный коллега — Павел Воля. Артист помог начинающему комику взять себя в руки, а также дал Кулакову «первую медийность, первые залы».

«Был нервный срыв, поломки. И пошла вот эта какая-то ломаная, корявая карьера. Если бы не Воля, который меня подобрал, в какой-то момент с пацанами они собрали меня по частям», — вспомнил Кулаков.

В конце декабря стендап-комик Сергей Орлов заявил, что заработал порядка 14 млн рублей на продаже своего концерта на онлайн-платформе для юмористов. Комик, в свою очередь, отметил, что часть вырученной суммы пойдет на оплату процентов самой площадке и на другие издержки. Он понадеялся, что чистая прибыль с продажи концертов будет выше 10 млн рублей.

Ранее Лолита после отмены концертов рассказала, чем собирается зарабатывать на жизнь.