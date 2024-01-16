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Продюсер поддержал отправившегося в ДНР Билана

Продюсер Рудченко: травля Билана была необоснованной

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Алексей Куденко/РИА Новости

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко поддержал певца Диму Билана, отправившегося на днях с гуманитарной помощью в ДНР. Его цитирует News.ru.

Рудченко отметил, что Билан уже давно занимается благотворительностью, а потому не стоит подвергать его критике за поездку в Донецк после скандальной «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

«Я с самого начала придерживался той точки зрения, что некоторые артисты на вечеринке Ивлеевой вели себя пристойно, поэтому их травля была необоснованной. Дима Билан не позировал восхищенно перед камерами, что мы видели от других участников скандального мероприятия», — обосновал свое мнение он.

Продюсер считает, что поездка певца в Донецк может быть не связана со скандалом.

«Билан долгое время занимается благотворительностью для СВО, поэтому нельзя утверждать, что он поехал сейчас на Донбасс лишь для того, чтобы реабилитироваться», — резюмировал Рудченко.

Заслуженный артист России Дима Билан 15 января побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра ДНР.

В больнице он подарил маленьким пациентам подарки, а детскому центру в Горловке привез необходимые кондиционеры.

Ранее Светлана Дружинина вспомнила, как лично спасла Сергея Жигунова от войны в Афганистане.

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