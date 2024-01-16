Дочь Даны Борисовой устроилась в пункт выдачи заказов

Несовершеннолетняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина нашла работу. Об этом телезвезда сообщила в беседе с mk.ru.

По словам Борисовой, 17-летняя девушка вышла на работу «без всяких просьб и понуканий», учится в школе онлайн и очень гордится собой.

«Причем сообщила мне об этом за день до начала рабочей недели. Устроилась в известный онлайн-магазин в пункт выдачи», — рассказала телеведущая.

Борисова уточнила: она не скрывала от дочери, что сама работала с 16 лет, как и многие их уважаемые знакомые.

«Тебе уже 17», — я ей сказала. Она мне ничего не ответила тогда, а сама пошла и прошерстила все вакансии. Ей, правда, еще не 18 лет, найти работу сложнее, но на ее работе уж закрыли глаза на это», — сказала телеведущая, отметив, что девушка работает по 12 часов и получает три тысячи в день.

Накануне Борисова призналась, что спит с 16-летней дочерью в одной кровати. Звезда «Армейского магазина» отметила, что Полина хочет стать менеджером по продажам корейских косметических продуктов, планирует получить соответствующее образование.

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