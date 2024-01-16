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Адвокат Vacio не знает, где будет служить рэпер

Адвокат Vacio заявил , что рэпер еще не прошел медкомиссию перед призывом

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Московский городской суд

Адвокат рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов подтвердил информацию о том, что артист может пройти военную службу в музыкальном подразделении. В разговоре с «Газетой.Ru» защитник сообщил, что такое предложение действительно звучало. Однако, по его словам, медкомиссия еще не определила категорию годности Васильева к военной службе.

«Да, шла речь [про музыкальное подразделение]. Но до конца медицинскую комиссию он не прошел. Там будет устанавливаться категория годности, то есть это не от него зависит. Есть категории «А», «Б», «В». Комиссия решает, к какой категории он относится. В зависимости от этого он будет, например, в этой категории служить, в этой или в этой. Как будет установлена категория, он будет призван на военную службу. В Министерстве обороны много разных подразделений. В соответствии с тем, куда человек нужен, к чему он больше пригоден, туда его Министерство обороны призывает», — сказал Попов.

Адвокат добавил, что рэпер «будет гордиться службой» вне зависимости от того, куда будет определен.

«Он службой будет гордиться. Полагает, что это почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации. То есть он очень хорошо относится к службе, поддерживает власть Российской Федерации, любит родину и всячески будет поддерживать родину. Он с удовольствием будет служить и помогать своей родине там, где он может помочь», — заключил защитник Васильева.

О том, что рэпер Vacio, появившийся голым на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, будет служить в оркестровых войсках, сообщил Telegram-канал Mash. Уточняется, что артисту предоставят возможность службы с правом уезжать домой каждые выходные и зарплатой около 60 тысяч рублей, а также с возможностью жить в съемной квартире.

Накануне Vacio вышел из спецприемника в Москве, где он провел 25 суток. Его адвокат сообщил, что артист уже встал на воинский учет.

Ранее рэпер Vacio «бросил перчатку» певцу SHAMAN и предложил ему пойти в армию.

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