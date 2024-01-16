Актер Евгений Герчаков сообщил о своей госпитализации

Российский актер Евгений Герчаков рассказал «Газете.Ru», что его госпитализировали из-за высокого давления. По словам актера, сейчас врачи определяют его диагноз, как долго он будет находиться в больнице – неизвестно.

«Да, это правда, подскочило давление очень сильно. Я, в общем, здоровый парень-то, 75 лет не предел, правда? Мы его (диагноз. – «Газета.Ru») определяем только. [Как долго буду в клинике], тоже не знаю, пока нет. Вот вы позвонили, мне стало легче», — сказал он.

Как сообщило издание «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, Герчаков почувствовал недомогание утром 16 января. Актер самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи.

Евгений Герчаков сыграл в 50 картинах, среди которых «Ширли-мырли», «Бабушка легкого поведения», «Мама». В настоящее время артист служит в московском «Театре Луны».

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